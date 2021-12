Napoli-Atalanta, Spalletti si affida a Maradona: Spunta una richiesta del tecnico

Napoli-Atalanta, Spalletti con solo 16 giocatori a disposizione. Il tecnico si affida ai napoletani e li chiama a raccolta al Maradona.

SPALLETTI CHIAMA I NAPOLETANI AL MARADONA

l Napoli si è fermato contro il Sassuolo, l’Atalanta ha surclassato il Venezia per la quarta vittoria di fila. Allo Stadio Diego Armando Maradona il sabato di Serie A si chiude in maniera spettacolare, con gli azzurri di Spalletti ad ospitare i nerazzurri di Gasperini in un vero e proprio scontro Scudetto.

Spalletti durante la conferenza stampa ha chiamato a raccolta i napoletani, il tecnico è convito che il supporto del pubblico sarà fondamentale per acquisire la carica giusta. Al Mardona gli azzurri devastarono la Lazio, il tecnico non ha mai nascosto di essere una persona scaramantica, lo stadio intitolato a Maradona è un’arma in più per il Napoli e questo spalletti lo sa per questo motivo ha chiesto ai Napoletani il massimo supporto.

“Lo stadio diventa fondamentale, qualche volta ho parlato con De Laurentiis, lui è molto disponibile affinché avvenga questo. Lo stadio lo si deve vivere nel modo giusto, è un luogo importante. Bisogna divertire per avere il sostegno da parte di tutti, i calciatori avvertono un grosso beneficio dall’apporto di uno stadio pieno”.

Nonostante il freddo, questa sera saranno oltre trentamila i partenopei che daranno il proprio supporto alla squadra di Spalletti. Per la prima volta Dries Mertens indosserà la fascia di capitano, la stessa fascia che è appartenuta al più grande calciatore di tutti i tempi. Magari Maradona dalla dimora degli Dei, poserà il suo occhio benevolo sulla squadra azzurra.