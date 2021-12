Napoli, Mertens capitano contro L’Atalanta

Mertens avrà la fascia di capitano contro l’Atalanta in assenza di insigne e koulibaly. Tocca a lui indicare la strada alla squadra.

MERTENS CAPITANO DEL NAPOLI PER LA PRIMA VOLTA

Dries Mertens, il bomber di tutti i tempi del Napoli è tornato grande protagonista con tre gol in due partite, uno più bello dell’altro: la doppietta alla Lazio e a la rete al Sassuolo. Tonico, brillante, in grandi condizioni, ha raggiunto quota 140 reti in maglia azzurra e vuole arrivare il più in alto possibile.

Contro l’Atalanta Mertens sarà il capitano, viste le assenze di Insigne e Koulibaly. Proverà lui a trascinare il pubblico (previsti 30mila spettatori). In questo momento la sua presenza è più che mai importante non solo per i gol ma soprattutto per la sua esperienza e la sua personalità:

Il belga , scrive l’edizione odierna del Il Mattino, che per tutti i tifosi napoletani è “Ciro”, è fondamentale più che mai in questa fase in cui mancherà Osimhen. E contro l’Atalanta non ci sarà neanche Insigne: il ballottaggio per la sua sostituzione è tra Elmas e Ounas con il macedone favorito e il franco-algerino che invece dovrebbe essere una carta del tecnico azzurro a partita in corso. In panchina anche Petagna, altra soluzione che Spalletti impiegherà durante la partita. La certezza iniziale è rappresentata da Mertens, uno del gruppo storico del Napoli, alla sua nona stagione in maglia azzurra, capitano con l’Atalanta.