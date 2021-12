Napoli, la Coppa d’Africa anticipata: De Laurentiis chiede spiegazioni

Gli infortuni al Napoli stanno diventando una costante, così De Laurentiis ha chiesto spiegazioni allo staff medico e tecnico. In casa azzurra si temeva tanto la Coppa d’Africa che partirà a gennaio, ma di fatto al Napoli è arrivata con un mese di anticipo. Attualmente sono fuori Osimhen, Koulibaly e Anguissa, ovvero i tre calciatori che si temeva il Napoli dovesse perdere durante il mese di gennaio. Napoli-Atalanta sarà giocata senza questi tre calciatori. E se per Anguissa arriva qualche buona notizia dal medico sociale del Napoli, la stessa cosa non si può dire per Osimhen e Koulibaly. L’attaccante ed il difensore torneranno solo nel 2022, magari giusto in tempo per partecipare alla Coppa d’Africa. Questo, di fatto, priverà il Napoli di questi due calciatori fondamentali per un altro mese.

Infortuni Napoli: De Laurentiis non è contento

Gazzetta dello Sport fa il punto sui tanti assenti in casa Napoli, ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: