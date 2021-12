Napoli-Atalanta, Ounas scalpita. Spalletti ci pensa: Le ultime

Napoli-Atalanta, Ounas pienamente recuperato potrebbe essere l’arma in più di Spalletti. L’algerino pronto a sostituire uno tra Lozano e Politano.

NAPOLI-ATALANTA OUNAS SCALPITANTE

l Napoli capolista ospita l’Atalanta in uno dei big match della sedicesima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti vuole ripartire al Maradona dopo essere stata bloccata in rimonta sul campo del Sassuolo, mentre i nerazzurri dopo la Juventus vogliono far cadere un’altra big in trasferta.

L’Atalanta è attualmente la formazione più in palla del campionato, se è vero che ha conquistato 12 punti sugli ultimi 12 disponibili, tornando prepotentemente nelle primissime posizioni della classifica. Il Napoli, invece, ha racimolato appena 4 punti nelle ultime 4 giornate, con una sola vittoria (il 4-0 alla Lazio), un paio di pareggi e la sconfitta contro l’Inter.

Nel Napoli lunga lista di indisponibili: Anguissa, Koulibaly, Insigne, Manolas, Osimhen, Fabian Ruiz e Zanoli, con Mertens prima punta nel 4-2-3-1 di Spalletti. Alle sue spalle Lozano, Zielinski e lo scalpitante Ounas.

L’algerino potrebbe essere l’arma in più di Spalletti, ogni volta che è stato chiamato in causa ha fatto sempre benissimo. Il tecnico di Certaldo crede molto nelle qualità dell’esterno e durante gli allenamenti lo osserva sempre con molta attenzione. Contro L’Atalanta, Ounas potrebbe subentrare a uno tra Lozano e Politano.