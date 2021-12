Napoli-Atalanta: Probabili formazioni

Napoli e Atalanta si sfidano per la sedicesima giornata di Serie A. Probabili formazioni dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-ATALANTA: LE ULTIME

Napoli-Atalanta, viste le recenti evoluzioni della classifica, può essere considerato un incrocio Scudetto. Merito della Dea, capace di inanellare un filotto che l’ha portata a ridosso della vetta, nonchè del lieve calo degli azzurri reduci da una sola vittoria nelle ultime 4 partite.

Uno degli anticipi della sedicesima giornata di Serie A mette di fronte una delle regine di questo inizio campionato, il Napoli, e un’Atalanta sempre più macchina da goal e spettacolo: nell’ultimo turno, per i partenopei 2-2 beffardo maturato al ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo, mentre la squadra di Gasperini ha travolto con un sonoro 4-0 il Venezia.

Nella scorsa stagione, all’andata Napoli-Atalanta è finita 4-1; nel match di ritorno, invece, vittoria dei bergamaschi per 4-2.

Tutto ciò che c’è da sapere su Napoli-Atalanta: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

DOVE VEDERE NAPOLI-ATALANTA IN TV

Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky: i canali su cui poter vedere la partita, sono Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite).

NAPOLI-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Atalanta, in diretta streaming, sarà visibile su DAZN: occorrerà scaricare l’app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast, o ancora console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Inoltre, la partita in streaming potrà essere vista collegandosi al sito di DAZN con PC o notebook, o scaricando l’app su smartphone e tablet.

Sky, in più, consentirà la visione di Napoli-Atalanta in streaming mediante Sky Go, il servizio offerto ai propri abbonati utilizzabile scaricando l’app su computer, telefoni cellulari o tablet. Un’altra alternativa è costituita da NOW.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Napoli-Atalanta affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Marco Parolo. Su Sky, invece saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani a raccontare il match del Diego Armando Maradona.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ATALANTA

Napoli alle prese con gli infortuni di Koulibaly, Fabian Ruiz ed Insigne. Il senegalese ne avrà almeno per 4-5 settimane, forfait anche del centrocampista spagnolo e del capitano azzurro. In difesa toccherà a Juan Jesus, mentre a centrocampo e sulla trequarti possibile l’impiego di Demme accanto a Lobotka, con Ounas e Lozano a supporto di Mertens insieme a Zielinski.

Nell’Atalanta Zappacosta potrebbe far rifiatare Hateboer, fresco di rientro dopo il lungo stop, mentre un super Pasalic supporterà l’ex Duvan Zapata insieme ad uno tra Malinovskyi (in pole), Ilicic e Pessina. Palomino verso una maglia in retroguardia, inizialmente in panchina Muriel.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka; Ounas, Zielinski, Lozano; Mertens. All. Spalletti.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.