LDT: “Arbitri e Media vogliono fregare il Napoli. Avete visto cosa scrivono a Torino?”

Lettera di protesta dai tifosi del Napoli: arbitraggi discutibili e media inadeguati penalizzano la squadra

LDT, lettere dai tifosi. Alcuni tifosi del Napoli hanno deciso di scrivere alla redazione di Napolipiu.com per esprimere il proprio disappunto riguardo al trattamento riservato alla squadra di Conte, sia dagli arbitri che dai media nazionali. Il loro sconcerto cresce giornata dopo giornata, con la convinzione che anche quest’anno il Napoli verrà penalizzato.

“Ci rivolgiamo a lei, carissimo Direttore, per manifestare il nostro sconcerto riguardo all’informazione che circonda il Napoli di Conte. Siamo convinti che anche quest’anno il Napoli verrà ‘fregato’. Siamo solo alla settima giornata di campionato e già gli arbitri hanno combinato di tutto contro la nostra squadra. Non è cambiato nulla, Direttore.

De Laurentiis ha costruito una squadra internazionale, ma qui, in perfetto stile colonialistico, ci ritroviamo con una classe mediatica inadeguata a una società che da oltre un decennio è entrata nell’élite del calcio mondiale. Eppure, oltre a voi di Napolipiu.com, c’è stato chi, come Paolo Ziliani (non napoletano), ha avuto il coraggio di elencare tutti gli scudetti, coppe, trofei e piazzamenti scippati al Napoli di De Laurentiis dal 2012 ad oggi”.

I tifosi hanno poi spiegato: “Inutile girarci intorno, Direttore: come spesso anche voi dite, siamo una colonia e tale resteremo finché non avremo una classe politica e mediatica all’altezza per far valere i nostri diritti. Qui siamo costretti a sorbirci editoriali in cui si assegna la sufficienza a Manganiello dopo Napoli-Monza, mentre a Milano e Torino fanno battaglie per mesi per una punizione fischiata contro le loro squadre.

Veda la differenza tra Tuttosport di Torino e Il Mattino di Napoli: il titolone a tutta pagina su ‘Una Juve squadra antiscippo’ dopo un presunto rigore negato a Lipsia e la prima pagina de Il Mattino senza alcun riferimento all’arbitraggio di Feliciani. Il 4.5 all’arbitro di Lipsia su Tuttosport e il 5.5 a pagina 16 del Mattino per Feliciani. La differenza è lampante.”

Cordialmente,

Gennaro L., Fernando P., Giuseppe N., Gaetano A., Luigi A., Vincenzo E.