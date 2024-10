Lukaku spunta un gesto speciale verso la curva. Trapela una notizia da Castel Volturno

Romelu Lukaku si prende la scena al Maradona con un gesto simbolico e sceglie di restare a Napoli durante la sosta

Romelu Lukaku ha vissuto una serata da protagonista assoluto allo Stadio Maradona, regalando ai tifosi del Napoli una prestazione da ricordare. Dopo il fischio finale, il centravanti belga ha voluto prendersi un momento per celebrare insieme ai tifosi, facendo un gesto speciale verso la curva che ha conquistato il cuore del popolo azzurro.

Il gesto di Lukaku che fa impazzire la curva

Dopo la vittoria del Napoli contro il Monza, Lukaku è rimasto sul campo mentre i compagni erano già rientrati negli spogliatoi. L’attaccante belga si è fermato di fronte alla curva per applaudire i tifosi, alzando il braccio e indicando il settore gremito, come a dire: “Questo è per voi”. Un gesto di ringraziamento che ha fatto impazzire i tifosi presenti, rafforzando ulteriormente il legame tra Lukaku e il pubblico del Maradona.

Una prestazione da leader in campo

Non è stato solo il gesto a rendere speciale la notte di Lukaku, ma anche la sua prestazione in campo. Il belga ha cominciato subito forte, servendo un assist perfetto a McTominay dopo appena 25 secondi, per poi realizzare il rigore che ha dato tranquillità al Napoli. Nel finale, Lukaku ha fornito un assit bellissimo a Neres che ha siglato il terzo gol con una giocata da vero fuoriclasse, dimostrando di essere il trascinatore di cui il Napoli aveva bisogno. Il suo impegno e la sua qualità in campo sono stati sottolineati anche dalla Gazzetta dello Sport, che lo ha descritto come “l’uomo partita”.

Trapela una notizia da Castel Volturno: Lukaku rinuncia alla Nazionale

Con la Serie A in pausa per le Nazionali, molti giocatori del Napoli si uniranno alle rispettive selezioni. Ma non sarà così per Romelu Lukaku. Secondo quanto trapelato da Castel Volturno, l’attaccante ha scelto di rinunciare alla convocazione del Belgio per restare ad allenarsi a Napoli. Questa decisione è stata concordata con Antonio Conte, che ha apprezzato la volontà del belga di dedicarsi completamente al progetto azzurro e lavorare sulla propria condizione fisica.

La scelta di restare a Castel Volturno durante la sosta è un segnale forte per i tifosi e per tutto l’ambiente: il belga è determinato a dare tutto per il Napoli.