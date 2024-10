Follia United, McTominay candidato ad affare dell’anno. Perché Ten Hag l’ha lasciato andare?

Il Manchester United di Ten Hag sembra aver fatto una follia ‘regalando’ al Napoli il suo centrocampista Scott McTominay.

Scott McTominay, centrocampista scozzese acquistato nell’ultima sessione di mercato dal Napoli, sta già dimostrando di essere uno dei protagonisti indiscussi di questo inizio di stagione. Dopo il gol che ha aperto la sfida contro il Como, l’ex giocatore del Manchester United è ora sotto i riflettori come possibile candidato per l’Oscar dell’Affare dell’Anno.

McTominay candidato all’affare dell’anno?

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta l’operazione condotta da Aurelio De Laurentiis, che ha sborsato 30 milioni e mezzo per il 26enne. McTominay, arrivato il 30 agosto, si è rivelato fondamentale per il Napoli, contribuendo a una partenza brillante in Serie A con cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle prime sette giornate.

Antonio Conte lo impiega in un ruolo inedito, quasi da “sabotatore”, sfruttando le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Il quotidiano milanese sottolinea come il centrocampista, pur avendo un background da mediano, si stia comportando anche come una seconda punta, supportando Lukaku in attacco. Ecco cosa scrive il noto quotidiano sportivo:

“McTominay è candidabile all’oscar per l’affare dell’anno. È stato acquistato per 30 milioni e mezzo, accordo concluso il 30 agosto, e in un mese ha già spostato molti equilibri. Conte lo impiega come sabotatore. Ha i documenti da centrocampista e un lasciapassare da centravanti aggiunto, attorno a Lukaku”.

Perchè Erik ten Hag lo ha lasciato andare via?

Le performance di McTominay sollevano interrogativi sul perché Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, abbia deciso di cederlo. La Gazzetta sottolinea l’incomprensibilità della scelta, suggerendo che la cessione possa riflettere le difficoltà del tecnico olandese a gestire la rosa a Old Trafford.

“Portatore di un fisico dirompente, è agile e di piede buono. Ci risulta incomprensibile che Ten Hag lo abbia lasciato andare o forse la cessione di McTominay è un’ulteriore certificato delle difficoltà dell’allenatore olandese a Old Trafford”.

In un momento in cui il Napoli sembra avere tutte le carte in regola per puntare al vertice della classifica, la figura di McTominay si fa sempre più centrale. I tifosi e gli esperti di calcio si chiedono se l’abilità di Conte nel valorizzare il talento scozzese possa trasformare la stagione partenopea in un’annata memorabile.