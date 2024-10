McTominay protagonista dentro e fuori dal campo: il gesto nei confronti di un tifoso del Napoli è virale!

La vittoria del Napoli sul Como porta la firma anche dello scozzese McTominay che si è reso protagonista con un bel gesto a fine partita.

Il Napoli continua a brillare in Serie A, consolidando la sua posizione al primo posto in classifica dopo una vittoria schiacciante nell’anticipo contro il Como. La squadra di Antonio Conte, ormai inarrestabile, si prepara a affrontare la sosta con un ritmo incalzante, mentre l’entusiasmo dei tifosi cresce grazie a nuovi beniamini.

McTominay, il gesto nei confronti di un tifoso

Scott McTominay, centrocampista scozzese ex Manchester United, ha rapidamente conquistato i cuori dei tifosi partenopei. Il suo nome è già diventato un simbolo. La sua presenza in campo si è fatta subito sentire: ha segnato il gol del vantaggio dopo soli 25 secondi dal fischio d’inizio contro il Como, dimostrando la sua determinazione e la sua abilità.

Ma ciò che ha davvero colpito è stato il suo gesto verso un giovane tifoso dopo la partita. Uscendo dal campo, McTominay ha regalato la sua maglia a un bambino che lo stava aspettando per un autografo. Un atto di generosità che ha fatto il giro del web, trasformandosi in un momento virale e dimostrando quanto lo scozzese si sia già integrato nella comunità napoletana.

Lobotka sotto i riflettori

Non è solo McTominay a brillare: Cesc Fabregas ha elogiato la prestazione di Stanislav Lobotka, paragonandolo ai migliori della sua carriera. “Datemi Lobotka per favore – ha dichiarato il centrocampista spagnolo a fine partita – È un giocatore che sa capire il calcio e recuperare palloni. Vado matto per calciatori così.” Le sue parole mettono in luce l’importanza del centrocampista slovacco, che sembra essere tornato ai livelli dell’anno del trionfo con Spalletti.

Oltre a McTominay e Lobotka, il Napoli può contare anche su David Neres, che sta dimostrando di essere un jolly prezioso per Conte. Il suo gol ha sigillato la vittoria e ha messo fine alle speranze dei lariani. La sua versatilità e la capacità di accendere le partite sono fondamentali per il Napoli, che continua a puntare in alto.