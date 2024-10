Pardo estasiato: “Lukaku? Farà cose inimitabili! Non solo gol e assist, ma sposta gli equilibri”

Dopo la vittoria del Napoli sul Como, il giornalista esalta l’attaccante belga Lukaku e la sua capacità di spostare gli equilibri in campo.

Il Napoli continua a dominare il campionato di Serie A, superando il Como con un netto 3-1 nella partita casalinga di ieri. Con questa vittoria, gli azzurri si posizionano momentaneamente a +4 sulla seconda in classifica, consolidando il loro status di favorita per il titolo.

A commentare l’incontro è stato il giornalista Pierluigi Pardo, che ha posto l’accento sul ruolo cruciale di Romelu Lukaku. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Pardo ha dichiarato: “Se Lukaku troverà una condizione fisica non dico come quando era all’Inter, ma anche all’80-85%, farà cose inimitabili.”

Lukaku, che ha realizzato un’ottima prestazione, ha impressionato non solo per i potenziali gol, ma anche per il suo impatto complessivo sulla squadra. Pardo ha aggiunto: “L’anno scorso ha segnato 21 gol con la Roma, ma quest’anno può tranquillamente arrivare a quota venti. Non è solo un finalizzatore; è il contributo che dà alla squadra a spostare gli equilibri.”

Con questa affermazione, il noto giornalista ha messo in evidenza non solo le capacità realizzative di Lukaku, ma anche la sua influenza nel gioco collettivo, che potrebbe rivelarsi determinante per il Napoli nel corso della stagione.

Nel match contro il Como, il Napoli ha dimostrato un gioco fluido e incisivo, con una prestazione che evidenzia la chimica tra i giocatori e l’efficacia della strategia di gioco del tecnico. La squadra è apparsa motivata e concentrata, prontissima a mantenere il passo da leader della Serie A.