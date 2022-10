Napoli-Ajax, video da brividi della star inglese dei social Thogden

C’era anche la star inglese dei social Thogden per la sfida Napoli-Ajax, lo youtuber realizza un bellissimo reportage.

La prima volta allo stadio Diego Armando Maradona non si scorda mai. Provate a chiudere gli occhi e ricordatevi quella prima volta, magari da bambini con la mano di un papà o di un fratello a sostenervi e l’emozione bellissima di vedere quel manto verde. Ecco questa emozione non colpisce solo i tifosi azzurri, ma anche chi arriva da Londra per guardare Napoli-Ajax. È accaduto anche anche a Thogden che impressionato dalle magie in Champions League della squadra di Spalletti ha deciso di visitare Napoli e di godersi una partita nel tempio di Fuorigrotta.

Thogden a Napoli-Ajax

Il suo canale youtube fa registrare 1,04 milioni di iscritti ed il video che proponiamo ha fatto migliaia di visualizzazioni. Questo fa capire quanto sia importante per il Napoli, anche a livello mediatico e di marketing, andare avanti in Champions League. Ma Kvaratskhelia e compagni lo stanno facendo anche attraverso un gioco spettacolare, che gli ha permesso di ipotecare il passaggi del turno con due giornate di anticipo e di puntare ora al primo posto nel girone in cui c’è il Liverpool.

In quel Napoli-Ajax c’era anche Thogden a godersi la partita allo stadio Maradona, il tutto anticipato da un pizza da Michele e da un giro per la città. Tra i santi religiosi, San Gennaro e quelli laici, Diego Armando Maradona, la star dei social inglese è rimasto impressionato dalla città partenopea. Ma ancora di più è rimasto impressionato dal gioco spumeggiante della squadra azzurra che in campo ha fatto vedere grandissime cose. Thogden allo stadio Maradona si è potuto godere i gol di Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia ed Osimhen, ma soprattutto la magia dello stadio e dei suoi tifosi. L’urlo The Champions e tutte le meraviglie che solo l’ambiente partenopeo può offrire.