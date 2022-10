Spalletti annuncia: “Faremo cambi con i Rangers. Urlo ‘The Champions’ vogliono copiarlo”

Luciano Spalletti parla a Sky di Napoli-Rangers Glasgow sfida valida per la quinta giornata di Champions League.

Gli azzurri con una vittoria andrebbero a consolidare il primo posto nel Gruppo A, inoltre ogni vittoria in Champions League vale quasi 3 milioni di euro. Gli azzurri fino ad ora hanno vinto le 4 partite giocate e si sono guadagnati gli Ottavi di Finale con due turni di anticipo.

“Rispetto alla Roma ci saranno dei cambi” ha detto Luciano Spalletti che lascia in sospeso il discorso Anguissa. Poi il tecnico aggiunge: “Siamo tornati praticamente ieri notte, poi chi ha giocato ha fatto lavoro differenzia. C’è totale fiducia nella rosa e quindi faremo un po’ di turnover“.

Champions League: le parole di Spalletti a Sky

Poi il tecnico sullo stadio pieno anche con i Rangers ha detto: “Siamo veramente molto orgogliosi di aver riconquistato la loro fiducia. Vedere lo stadio pieno significa che i tifosi apprezzano il lavoro che stiamo facendo, questo è quello che a cui teniamo di più. Non sono tanto le classifiche a darci la carica, ma sapere che loro ci sono vicini”. Poi ha aggiunto: “L’urlo The Champions ci rende orgogliosi. Altri stadi vogliono copiarlo, ma non ci riusciranno il copyright è nostro oramai“.