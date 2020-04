Napoli a caccia di un terzino sinistro: quattro nomi sulla lista di Giuntoli

Junior Firpo è il nome nuovo che fa il Corriere dello Sport per la fascia sinistra del Napoli, Giuntoli ha altre tre alternative.

Il Napoli sfoglia la margherita per la fascia sinistra. La questione legata a Faouzi Ghoulam costringe gli azzurri a cercare un’alternativa, dato che per ora l’algerino non offre garanzie. Ghoualm era in fase di recupero e si provava a testarlo sul campo, ma il blocco del campionato a causa del coronavirus ha bloccato anche questo tentativo. Così Cristiano Giuntoli sta cercando delle alternative da piazzare sulla fascia sinistra. Secondo il Corriere dello Sport il nome di Junior Firpo è quello più gettonato, ma ci sono anche le alternative che portano a Cucurella, Barisic e Tsimikas. Gli ultimi due nomi sono stati seguiti già a gennaio, ma poi la trattativa non è decollata. Ovviamente se dovesse arrivare uno di questi nomi, e con la permanenza di Mario Rui, vorrebbe dire un addio definitivo per Ghoulam.