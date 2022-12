Moriero: “Il Napoli di Spalletti è imbattibile, Osimhen è l’uomo chiave”

Francesco Moriero, ex calciatore di Napoli e Inter e attuale commissario tecnico delle Maldive, ha espresso la sua opinione sulla squadra partenopea in un’intervista con Napoli Magazine. Secondo Moriero, il Napoli è attualmente la migliore squadra del campionato italiano e non vede altre squadre in grado di competere con loro.

Moriero esaltra il lavoro che Luciano Spalletti sta facendo nel mantenere un equilibrio sia nello spogliatoio che con i tifosi, consigliando di mantenere un profilo basso. Moriero elogia anche il gioco offensivo di Spalletti e sottolinea l’importanza del giocatore Osimhen, definendolo “straordinario” e “l’uomo chiave” per il Napoli. Inoltre, Moriero parla dei nuovi acquisti Kim e Kvaratsknella, definendoli “giocatori molto forti”. Infine, Moriero condivide la sua esperienza come commissario tecnico delle Maldive, affermando di sta vivendo una “bellissima esperienza all’estero con buoni risultati”.

Napoli, gli elogi di Moriero

“non vedo squadre che siano in grado di stare dietro al Napoli. Io penso che quello italiano è un campionato difficile come ogni anno, credo che Spalletti stia mantenendo un certo equilibrio sia nello spogliatoio che nei tifosi. Fa bene a mantenere un basso profilo. Le squadre di Spalletti hanno sempre giocato un calcio offensivo, direi che quest’anno ha i giocatori con caratteristiche che esaltano ancora di più il suo modo di vedere il calcio”.