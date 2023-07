Moratti: “Osimhen a Napoli ha la possibilità di guadagnare bene e togliersi immense soddisfazioni”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato del Napoli e dei piani di Osimhen durante un’intervista a Kiss Kiss Napoli.

Durante la trasmissione “Radio Goal”, Massimo Moratti ha espresso la sua opinione sul Napoli e sul potenziale di Victor Osimhen in vista della prossima stagione calcistica. Secondo l’ex presidente dell’Inter, il Napoli potrebbe ripetersi se mantiene lo stesso entusiasmo mostrato lo scorso anno e inizia bene la nuova stagione, riuscendo a mettere in difficoltà le altre squadre in un campionato impegnativo.

“Il Napoli può ripetersi? Se ha lo stesso entusiasmo dell’anno scorso e parte bene può ancora impegnare tutti in un campionato difficile per gli altri. Ha tenuto quasi tutti i giocatori più forti, tranne il centrale che ritengo molto forte. Ma saranno bravi a trovare altri giocatori altrettanto validi.

Parlando dell’Inter, Moratti ha ammesso che prima dell’inizio del campionato c’è sempre l’illusione di poter fare bene, ma la vera sorpresa può derivare dai nuovi giocatori che potrebbero superare le aspettative. L’ex presidente ha manifestato preoccupazione per la situazione dei portieri e degli attaccanti, evidenziando che uno dei centravanti ha lasciato la squadra, lasciando un vuoto significativo.

“Che campionato farà l’Inter? Prima del campionato ci si illude sempre, poi c’è la sorpresa dei nuovi giocatori che possono rendere di più di quello che aspettiamo. Un po’ di preoccupazione c’è per il portiere e per i centravanti, uno si autoeliminato ed aveva un suo peso notevole”.

Rivolgendosi a temi più ampi, Moratti ha affrontato la crescente influenza delle squadre del Medio Oriente, in particolare dell’Arabia Saudita, nel calcio mondiale. Ha sottolineato che con i Mondiali in Qatar in vista, l’Arabia rappresenta una novità spaventosa per i costi associati al calcio e offre ingaggi molto più elevati rispetto alle società europee, eliminando ogni forma di concorrenza.

“E’ qualcosa di assolutamente nuovo legato ai Mondiali in Qatar. E’ un fatto talmente nuovo e spaventoso per i costi del calcio che non c’è concorrenza con le società europee. Ti offrono 10 volte di più e il discorso finisce lì, cambia molto nel calcio”.

Moratti ha poi voluto dare un consiglio a Osimhen, definendolo un giovane promettente. Ha sottolineato l’importanza di rimanere fedele ai valori dello sport, consigliandogli di perseguire una carriera di successo che gli permetta di ottenere ricompense finanziarie e, soprattutto, immense soddisfazioni, simili a quelle che ha già sperimentato al Napoli, le quali rappresentano esperienze uniche nella vita.

“E’ ancora così giovane, è bello tenere, vincere e giocare con quei valori dello sport. Ha la possibilità di guadagnare bene lo stesso ed avere immense soddisfazioni, quelle che ha avuto a Napoli sono uniche nella vita”.