Chiariello: “ADL aveva attaccato nuora per dirlo a suocera. Chissà se si sbloccherà la trattativa”

Il giornalista di fede napoletana, Umberto Chiariello, si è soffermato sul mercato del Napoli e sulle mosse di Aurelio De Laurentiis con particolare attenzione alla norma per gli extracomunitari ed i calciatori provenienti dall’Inghilterra. Queste le sue parole:

“De Laurentiis, sempre previdente, che parla di nuovi mercati a questo si riferisce: già l’arrivo di Kim aveva aperto interessanti sviluppi in Corea. Il discorso è proprio questo: ad oggi, un calciatore non è da vedere come solo atleta e basta, è un’azienda e veicolo commerciale”.

Chiariello ha poi aggiunto: “Lo stesso De Laurentiis aveva attaccato nuora per dirlo a suocera, vale a dire il presidente del CONI, il quale ha pure replicato di dirlo in privato. E no, e no, e no. Il signore del CONI che doveva dare il permesso non l’ha mandata a dire con sotterfugi di parole affinché Gravina si mobilitasse. Non vi viene in mente che, forse, l’acquisto di Kilman era fermo in attesa di questa situazione? Chissà se si sbloccherà la trattativa, lo capiremo, anche perché leggo di un forte pressing su Danso”. Ha concluso Chiariello.