Mercato Napoli, nuovo nome per la difesa azzurra: è il fratello di un ex calciatore del Napoli

Mercato Napoli: occhi su Trevoh Chalobah, fratello di un ex calciatore del Napoli, come possibile rinforzo in difesa.

Calciomercato Napoli – In queste ultime ore, il Napoli di Aurelio De Laurentiis sembra avere messo nel mirino Trevoh Chalobah come possibile rinforzo difensivo. Si tratta del fratello minore di Nathaniel Chalobah, ex calciatore del Napoli, e secondo quanto riportato dalla fonte ‘The Athletic‘, il Chelsea avrebbe messo in vendita il giovane difensore. Oltre al Napoli, anche l’Inter sarebbe interessata a lui come potenziale colpo last-minute, nel caso in cui non riuscisse ad arrivare a un accordo per altri difensori attualmente disponibili sul mercato, ma più costosi.

Trevoh Chalobah è un calciatore di grande fisicità, con un’imponente altezza di 192 centimetri e un peso di 75 kg. Dotato di piede destro naturale, può giocare sia come centrale difensivo che come mediano davanti alla difesa. Non solo, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di essere in grado di giocare anche come terzino destro, terzino sinistro e mezzala, dimostrando così una notevole versatilità.

Il suo cartellino è valutato intorno ai 18 milioni di euro, una cifra notevolmente inferiore rispetto a quella richiesta per Max Kilman del Wolverhampton, che verrebbe a costare ben 40 milioni di euro.