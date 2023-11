Ritorno di Mazzarri a Napoli, Moratti: “L’obiettivo di arrivare tra le prime quattro è ampiamente alla portata”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, si è soffermato sul ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli e sulla corsa Scudetto.

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardo al ritorno di Walter Mazzarri al Napoli durante una recente intervista su Radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso della trasmissione Radio Goal, Moratti ha condiviso la sua prospettiva sulle qualità di Mazzarri e la situazione attuale della squadra partenopea.

Moratti ha sottolineato la conoscenza personale che ha del tecnico, risalente al periodo in cui allenava l’Inter, affermando: “Walter Mazzarri è un tecnico che conosco da quando allenò la mia Inter. Dal mio punto di vista ha tutte le qualità ed il carattere per aiutare una squadra come il Napoli che al momento è un po’ in difficoltà. Serve una scossa e lui è in grado di darla”.

Quando si è trattato di esprimere una previsione sulla stagione del Napoli con Mazzarri in panchina, Moratti si è mostrato ottimista: “Previsione? Secondo me il Napoli dovrebbe farcela a risalire in classifica. Certo, non va sottovalutato un aspetto, ovvero che l’esonero di un allenatore è pur sempre uno shock per tutti, ma comunque secondo me con Walter Mazzarri in panchina l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro è ampiamente alla portata. Scudetto? L’Inter mi sembra la squadra più forte quest’anno”.