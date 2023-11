(FOTO) Simeone ritrova il sorriso sotto la guida di Mazzarri, i tifosi: “Il Cholito ritroverà il suo spazio”

Il ritorno di Mazzarri a Napoli sembra coincidere con il ritrovato entusiasmo di Giovanni Simeone che probabilmente avrà maggiore spazio.

Il Napoli ha dato il benvenuto a Walter Mazzarri, il nuovo allenatore che ha preso il posto di Rudi Garcia. Oggi, a Castel Volturno, Mazzarri ha diretto il suo primo allenamento, incontrando i giocatori azzurri per la prima volta.

Tra le immagini condivise sui social dal club partenopeo, spicca una foto che cattura il sorriso di Giovanni Simeone. Il bomber, che ha trovato poco spazio sotto la gestione di Garcia nonostante l’infortunio di Osimhen, sembra ora radiante sotto la prospettiva di Mazzarri.

I tifosi esprimono ottimismo riguardo al futuro di Simeone con il nuovo allenatore, sottolineando la sua capacità di valorizzare i bomber. Alcuni fan ricordano il successo di Mazzarri nel lavorare con attaccanti del calibro di Edinson Cavani e Rolando Bianchi, suggerendo che Simeone avrà finalmente l’opportunità di brillare. Di seguito alcuni commenti: “El Cholito avrà sicuramente il suo spazio con Mazzarri, che è sempre stato in grado di valorizzare i bomber”, ma anche“Ricordiamo il lavoro fatto con Edinson Cavani, ma anche con altri calciatori come ad esempio Rolando Bianchi. Simeone con Walter avrà senza dubbio la possibilità di esplodere a differenza di quanto abbiamo visto in questi mesi con Garcia in panchina”.

Inoltre, c’è chi sottolinea l’aspetto emozionale della situazione, affermando che Simeone deve solo ritrovare la determinazione mostrata nella stagione precedente, quando riusciva a segnare regolarmente. Con Mazzarri, sembrano convinti che Simeone possa tornare ai suoi livelli migliori, garantendo sicurezza e successo. Di seguito lo scatto sui social: