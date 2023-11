Primo allenamento di Mazzarri, aggiornamenti su Osimhen, Meret e Mario Rui

Il Napoli inizia l’era Mazzarri con alcune sfide: Victor Osimhen assente per influenza, mentre Meret e Mario Rui affrontano infortuni.

Notizie calcio Napoli – Nel primo giorno di lavoro di Walter Mazzarri a Castel Volturno, il Napoli si è confrontato con l’assenza di alcuni giocatori chiave. Oltre ai nazionali, Victor Osimhen non ha partecipato all’allenamento a causa di una sindrome influenzale, mentre Alex Meret e Mario Rui sono alle prese con infortuni.

Il sito ufficiale del Napoli ha fornito un aggiornamento sulla condizione fisica di Meret e Mario Rui. Entrambi i giocatori hanno subito esami presso la clinica Pineta Grande: Mario Rui ha riportato una lesione di medio grado al muscolo adduttore della coscia sinistra, mentre Meret ha una lesione di basso grado al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Fortunatamente, entrambi hanno già iniziato le terapie appropriate.

L’assenza di Osimhen all’allenamento odierno è stata causata da una sindrome influenzale. Tuttavia, si prevede che l’attaccante nigeriano possa rientrare in squadra in tempo per la prossima sfida contro l’Atalanta. Questo breve periodo di assenza non dovrebbe influire significativamente sulla sua disponibilità per le prossime partite.

Mazzarri, nel suo primo giorno come allenatore del Napoli, si trova quindi a dover gestire queste importanti assenze. Meret aveva già saltato la partita contro l’Empoli a causa del suo infortunio, avvenuto durante il riscaldamento, mentre Mario Rui si è infortunato durante lo stesso match.

Il comunicato ufficiale del Napoli conferma la situazione: “Mario Rui e Alex Meret hanno sostenuto gli esami presso la clinica Pineta Grande: Mario Rui ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Per il portiere azzurro lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Entrambi hanno già cominciato le terapie“.