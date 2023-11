Napoli in Allerta: Infortunio di Mario Rui potrebbe essere serio. Tre Nomi in Lizza tra gli Svincolati

L’infortunio di Mario Rui nel match Napoli-Empoli, potrebbe essere più serio del previsto. Si esplora il mercato degli svincolati per rinforzare la difesa.

Notizie calcio Napoli – L’ultima partita dell’era Garcia con il Napoli, un incontro sfortunato contro l’Empoli conclusosi con una sconfitta per 1-0, ha portato a galla preoccupazioni significative per il club partenopeo. Mario Rui, ha subito un infortunio che potrebbe rivelarsi grave, spingendo i dirigenti del Napoli a sondare il mercato degli svincolati per possibili sostituti.

Secondo Fanpage, il match contro l’Empoli non solo ha segnato la fine del breve e travagliato periodo di Rudi Garcia alla guida del Napoli, ma ha anche visto l’assenza di Meret per infortunio muscolare e l’uscita anticipata di Mario Rui. Il portoghese, dopo un contrasto con Gyasi, ha tentato di rimanere in campo ma è stato costretto a ritirarsi anticipatamente, lasciando il campo dopo il gol di Kovalenko.

Inizialmente si pensava a una lesione muscolare, ma ora cresce la preoccupazione che l’infortunio possa riguardare il ginocchio, il che potrebbe significare un periodo di stop prolungato. Questa eventualità ha spinto il Napoli a valutare opzioni sul mercato degli svincolati, con tre nomi in particolare che emergono come possibili rinforzi: Danny Rose, Nico Schulz e Marvin Plattenhardt.

Danny Rose, ex giocatore di Tottenham e Fulham, è il meno probabile dei tre, non avendo giocato per oltre un anno. Nico Schulz, di origini ischitane, ha vinto due trofei con il Borussia Dortmund e ha all’attivo 12 presenze con la nazionale tedesca. Marvin Plattenhardt, infine, ha disputato gli ultimi nove campionati con l’Hertha Berlino e ha partecipato a 7 partite con la nazionale tedesca, vincendo la Confederations Cup sotto la guida di Low.

Il Napoli, ora guidato da Walter Mazzarri, deve valutare attentamente la gravità dell’infortunio di Mario Rui e la necessità di un rinforzo immediato. La situazione di Rui rimane incerta, e i prossimi giorni saranno cruciali per determinare le mosse del club sul mercato.