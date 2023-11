Bruscolotti su Mazzarri al Napoli: “Vedremo Cosa Potrà Dare”

Giuseppe Bruscolotti, leggenda del Napoli, ha commentato il ritorno di Walter Mazzarri alla guida della squadra.

Notizie calcio Napoli – Nel corso di un’intervista a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, Giuseppe Bruscolotti, ex capitano e icona del Napoli, ha espresso le sue opinioni sul recente ritorno di Walter Mazzarri come allenatore della squadra partenopea.

Interpellato sulla scelta di Mazzarri, Bruscolotti ha affermato: “Per quel che c’era in giro credo che Mazzarri fosse il più indicato. Un allenatore che ha avuto ottime esperienze a Napoli e che è ben voluto dalla piazza. Non mancano gli ingredienti per far bene. Vedremo quel che Walter potrà dare al Napoli“. Queste parole riflettono un cauto ottimismo verso la nuova gestione Mazzarri, riconoscendo la sua precedente esperienza positiva con il club.

Riguardo ai possibili perni del tecnico toscano, Bruscolotti ha sottolineato la qualità e l’ampiezza della rosa del Napoli. “Mazzarri conosce bene i giocatori e i titolari della squadra. La sua sfida sarà quella di riprendere la squadra, garantendo un ritmo diverso e più aggressività, qualità che sono mancate rispetto allo scorso anno“, ha aggiunto Bruscolotti.

Sulla questione di una possibile rivoluzione tattica, Bruscolotti ha espresso scetticismo: “Non c’è bisogno di sperimentare troppo. L’importante è instaurare un rapporto di fiducia e stima con la squadra. Mazzarri è un motivatore e il ritorno di giocatori come Osimhen potrà essere determinante“.

Quando gli è stato chiesto se Mazzarri rappresentasse un passo avanti o indietro per il Napoli, Bruscolotti ha risposto: “La vita riserva sempre delle sorprese. Dopo aver lasciato Napoli, forse nemmeno lui pensava di poter tornare. Il club non aveva molte alternative“.

Bruscolotti ha anche commentato il possibile ritorno di Pierpaolo Marino, descrivendolo come una figura importante nel calcio italiano e internazionale.

