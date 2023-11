Mazzarri entusiasta e scherzoso: “Sono stanco, non dormo da giorni. Che bello essere qui!”

Il neo allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, si è concesso ai tifosi prima di iniziare il lavoro a Castel Volturno.

Nel corso della giornata di ieri, il presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’arrivo di Walter Mazzarri, che si è ‘offerto’ di condurre la squadra attraverso i prossimi impegni post-sosta del campionato, caratterizzati dagli incontri delle nazionali.

Verso mezzogiorno, Mazzarri ha lasciato l’Hotel Serapide di Pozzuoli in compagnia di Nicolò Frustalupi, il suo vice proveniente dalla guida della Primavera. Durante l’uscita, il nuovo tecnico ha dedicato del tempo ai tifosi, firmando autografi e concedendo selfie.

Interpellato sulle prime emozioni da allenatore del Napoli, Mazzarri ha scherzato: “Che sensazioni provo in questo momento? Sono stanco, sono giorni che non dormo (ride, ndr). Tutto bello come al solito qui. Ora mi recherò a Castel Volturno? Certo! Ma basta così, non mi fate dire altro”.

Prima di dirigersi verso Castel Volturno, il mister ha dimostrato grande gentilezza nei confronti dei tifosi, salutandoli affettuosamente prima di salire in auto.