Insigne, ritorna a Napoli: “Sogno di chiudere la carriera qui”

Lorenzo Insigne è tornato a Napoli dopo la deludente stagione in MLS. Il suo sogno sarebbe chiudere la carriera con la maglia azzurra del Napoli.

Notizie calcio Napoli – Lorenzo Insigne, ex capitano e bandiera del Napoli, è tornato nella sua amata città dopo la deludente stagione in MLS con il Toronto. Con un post su Instagram, Insigne si è mostrato sorridente a Napoli, scrivendo semplicemente “Back home”.

Nonostante il contratto milionario in Canada, sembra che il cuore di Insigne appartenga ancora al Napoli e alla città che lo ha adottato. Dopo l’ultimo posto in classifica con il Toronto, Insigne ha scelto subito di tornare a Napoli per ricaricare le pile.

Secondo indiscrezioni, l’attaccante 32enne coltiverebbe il sogno di tornare a giocare in Serie A e chiudere la carriera con la maglia azzurra del Napoli. La squadra che ha capitanato e dove è diventato una bandiera.

Insigne potrebbe ancora dire la sua nel calcio italiano, con la sua esperienza e tecnica sopraffina. Chissà che il sogno di chiudere la carriera in azzurro potrà realizzarsi.