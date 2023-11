Goran Pandev Elogia Mazzarri: “L’Architetto del Rilancio del Napoli” e Prevede Grandi Cose per Raspadori

Goran Pandev, esalta Walter Mazzarri come la guida ideale per il Napoli e prevede un futuro brillante per Raspadori sotto la sua guida.

Notizie calcio Napoli – Ai microfoni del programma “Si Gonfia la Rete” di Radio CRC, condotta da Raffaele Auriemma, l’ex attaccante del Napoli, Goran Pandev, ha condiviso le sue riflessioni sulla situazione attuale del club partenopeo e sul ritorno di Walter Mazzarri come allenatore.

Pandev, con affetto e nostalgia, ha ricordato i suoi giorni a Napoli sotto la guida di . “Sono stato felicissimo a Napoli, sia io che la mia famiglia. Mazzarri ha reso il gioco divertente e efficace, e sono convinto che sia la persona giusta per riportare il Napoli ai livelli che merita,” ha dichiarato Pandev.

Analizzando la squadra attuale, Pandev ha notato poche differenze rispetto alla formazione che ha impressionato nella scorsa stagione. “Conoscendo Mazzarri, so che può motivare questi ragazzi a ritrovare la loro migliore forma. Nel mio periodo a Napoli, ci allenavamo intensamente e questo ha portato a prestazioni eccellenti,” ha aggiunto.

Focalizzandosi su Giacomo Raspadori, Pandev ha espresso grande fiducia nelle capacità del giovane attaccante di brillare sotto la guida di Mazzarri. “Raspadori ha un ottimo senso del gol e credo che con Mazzarri possa davvero esplodere,” ha affermato.

Pandev ha anche parlato di Eljif Elmas, sottolineando come il cambio frequente di ruolo non sia stato ideale per il suo sviluppo. Tuttavia, ha espresso ottimismo sul fatto che Mazzarri possa lavorare individualmente con Elmas per aiutarlo a trovare la sua forma migliore.

Infine, Pandev ha condiviso i suoi pensieri sulla partita tra Italia e Macedonia, sottolineando l’importanza di giocare bene nonostante la Macedonia sia già fuori dalla competizione.

Le parole di Pandev riflettono un misto di nostalgia e speranza per il futuro del Napoli, sottolineando l’importanza di un allenatore come Mazzarri per il rilancio della squadra e lo sviluppo dei suoi talenti emergenti.