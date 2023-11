Rinnovo Meret, Pastorello: “Dialoghi in corso. Alex a Napoli si sente a casa”

L’agente di Alex Meret, Federico Pastorello, si è soffermato sul futuro dell’estremo difensore del Napoli e sul ritorno di Mazzarri.

Il procuratore di Alex Meret, Federico Pastorello, ha discusso apertamente del futuro del portiere azzurro in un’intervista a TMW. Pastorello ha commentato la difficile stagione del Napoli, sottolineando le sfide legate alle partenze dell’allenatore e del direttore sportivo.

“A che siamo con il rinnovo? La stagione del Napoli è difficile, un pochettino me lo aspettavo perché perdere in un colpo solo l’allenatore che ha portato lo scudetto al club azzurro dopo 33 anni e il direttore sportivo che era da tanti anni lì ed era riuscito a crearsi una rispettabilità nello spogliatoio e nella società, è stato un brutto colpo. Tante cose che non sappiamo non sono successe magari proprio grazie all’intervento di Giuntoli, Spalletti ha fatto una cosa straordinaria e ripetersi sarebbe stato molto arduo. Ci sono state probabilmente delle responsabilità anche di Garcia, visto che la squadra è forte. Ha perso un elemento importante come Kim ma questo non può essere il solo motivo per il quale le cose non stanno andando così bene”.

Il manager ha augurato buona fortuna a Walter Mazzarri, il nuovo allenatore del Napoli, e ha manifestato ottimi rapporti con la dirigenza del club. Pastorello ha sottolineato che ci sono attualmente dialoghi in corso per il rinnovo del contratto di Meret e ha evidenziato la disponibilità del portiere a prolungare la sua permanenza a Napoli. Il legame di Meret con la città e l’affetto dei tifosi sono stati sottolineati come elementi cruciali.

“Mando un in bocca al lupo a Walter Mazzarri e spero che riesca a trovare le chiavi che Garcia non è riuscito a trovare. In questo momento non è importante parlare dei singoli, ci sono dei dialoghi in corso, i rapporti sono buoni con De Laurentiis, Chiavelli, Micheli e Meluso e Meret si trova benissimo a Napoli. La disponibilità per discutere un prolungamento c’è sicuramente, poi c’è anche l’aspetto economico che verrà discusso nelle sedi più adeguate. La disponibilità da parte di Alex di rimanere c’è assolutamente, a Napoli si sente a casa, ha sempre sentito l’affetto della gente e sta molto bene in azzurro”.

“Se c’è la volontà di provare a diventare il titolare dell’Italia? In tutti i ruoli c’è la competizione. Tutti e tre i portieri, Alex, Donnarumma e Vicario, sono al top, con caratteristiche diverse. Alex è un grandissimo portiere, tecnicamente può ambire a essere titolare in ogni club e di conseguenza anche in Nazionale. Ora c’è un ct che chiaramente lo conosce molto bene e hanno lavorato insieme due anni, il primo più difficile, ma il secondo dove Spalletti ha apprezzato le doti tecniche, di professionista e anche umane di Alex. Ci rimettiamo alle decisioni del ct ma ripeto che Meret può giocare titolare in qualsiasi club e anche in Nazionale”.