Garcia: “Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani”

Rudi Garcia escluso dal Napoli: il tecnico rompe il silenzio con un messaggio commosso ai tifosi azzurri dopo il suo addio.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di sollevare Rudi Garcia dall’incarico di allenatore del Napoli a seguito della sconfitta contro l’Empoli. Oggi, rompendo il silenzio, Garcia ha condiviso un toccante messaggio sui social rivolto ai tifosi azzurri, esprimendo la sua sorpresa e gratitudine.

Il tecnico francese ha dichiarato: “Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avventura dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champions League.”

Le sue parole denotano signorilità e garbo, focalizzandosi sul legame con i tifosi e il futuro della squadra. Tuttavia, la mancanza di menzioni alla società e a De Laurentiis potrebbe indicare tensioni nel rapporto tra il tecnico e la dirigenza. È importante notare che, non avendo presentato le dimissioni, Garcia rimane ancora sotto contratto con il Napoli.