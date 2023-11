CorrSport – Napoli, spunta un clamoroso retroscena sull’Esonero di Garcia

Retroscena sulla decisione di Aurelio De Laurentiis di esonerare Rudi Garcia, con Igor Tudor già considerato per la guida del Napoli un mese fa.

Notizie calcio Napoli – Un retroscena interessante emerge dalla recente svolta nella gestione tecnica del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, era pronto ad esonerare l’allenatore Rudi Garcia già un mese fa. In quel periodo, De Laurentiis aveva già in mente Igor Tudor come potenziale sostituto.

La decisione di De Laurentiis di aspettare prima di procedere con l’esonero di Garcia è stata influenzata da vari fattori. Nonostante le prestazioni non ottimali della squadra, il presidente ha scelto di dare un’ulteriore opportunità a Garcia, sperando in un miglioramento che, purtroppo, non si è verificato.

Igor Tudor, con la sua esperienza sia come giocatore che come allenatore in Serie A, è emerso come una scelta forte per il ruolo. La sua recente esperienza con l’Olympique Marsiglia, dove ha ottenuto un impressionante terzo posto in Ligue 1, e il suo rifiuto di un’offerta dal Besiktas, hanno ulteriormente rafforzato la sua candidatura agli occhi di De Laurentiis.

Il Napoli, sotto la guida di Garcia, ha attraversato un periodo difficile, con risultati altalenanti che hanno portato a una crescente insoddisfazione. La decisione finale di esonerare Garcia e di affidare la squadra a Tudor riflette la volontà di De Laurentiis di invertire la rotta e di iniettare nuova energia e idee nella squadra.

Con il Napoli che si prepara a una nuova fase sotto la guida di Tudor, i tifosi e gli osservatori sono curiosi di vedere come questa mossa influenzerà le prestazioni del club nel prosieguo della stagione. La speranza è che Tudor possa portare il Napoli a riscattarsi e a competere efficacemente per le posizioni di vertice in Serie A.

