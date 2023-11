Tudor Accetta la Panchina del Napoli: De Laurentiis Colpito dalle Parole del Croato

Igor Tudor si appresta a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, con un contratto di 7 mesi e opzioni future.

CALCIO NAPOLI. La SSC Napoli ha ufficialmente un nuovo timoniere: Igor Tudor. Il quotidiano Il Mattino ha rivelato che il tecnico croato ha accettato la proposta di Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro. Tudor, che sostituisce Rudi Garcia, si lega al Napoli con un contratto di 7 mesi, con un ingaggio che supera i 2 milioni di euro, bonus inclusi, e un’opzione unilaterale per il rinnovo al termine della stagione.

Questa decisione arriva in un momento chiave per il Napoli, che si è trovato nella necessità di agire velocemente per colmare il vuoto lasciato sulla panchina. Tudor, dopo un’iniziale esitazione, ha accettato le condizioni proposte dal club, mostrando un forte interesse per la squadra fin dai primi contatti in ottobre.

Il Mattino enfatizza come De Laurentiis sia stato particolarmente impressionato dall’atteggiamento di Tudor, che ha chiaramente espresso il suo desiderio di guidare il Napoli. Questo accordo segna una svolta importante per il club, in particolare dopo le recenti esperienze con Garcia, l’esonero di Ancelotti e l’arrivo di Gattuso.

Tudor, noto per preferire una difesa a tre, dovrà adattarsi alla formazione del Napoli, abituata a una linea difensiva a quattro. Questo nuovo incarico promette di introdurre nuove strategie tattiche e un approccio rinnovato per il club partenopeo.

Il gruppo si ritroverà domani al centro sportivo di Castel Volturno, e De Laurentiis spera che Tudor sia già al comando della squadra. Questo cambio alla guida tecnica rappresenta un momento cruciale per il Napoli, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel panorama calcistico italiano e internazionale.