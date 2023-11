Sky: Napoli-Tudor, è fatta: il croato sarà il nuovo allenatore degli azzurri

Il Napoli ha raggiunto l’accordo con Igor Tudor: sarà lui il nuovo allenatore. Contratto fino al 2024 con opzione di rinnovo automatico.

Notizie calcio Napoli – Dopo settimane di voci e indiscrezioni, secondo quanto riporta SKy sport 24, ora è ufficiale: Igor Tudor è il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico croato prenderà il posto dell‘esonerato Rudi Garcia, con cui è stato raggiunto un accordo sulla base di un contratto fino a giugno 2024 con opzione di rinnovo automatico legata al raggiungimento di determinati obiettivi.

L’annuncio arriverà presumibilmente nella giornata di martedì 14 novembre, contestualmente all’ufficializzazione dell’addio a Garcia. Il Napoli riparte dunque da Tudor per tentare di risollevare una stagione fin qui decisamente al di sotto delle aspettative.

Dopo il deludente pareggio interno contro l’Union Berlino in Champions League, è stata fatale per Garcia la sconfitta casalinga contro l’Empoli in campionato. La contestazione dei tifosi e l’umore nero di De Laurentiis hanno convinto il presidente azzurro a sollevare dall’incarico il tecnico francese.

Per sostituirlo la scelta è ricaduta su Igor Tudor, reduce dall’ottima esperienza sulla panchina del Marsiglia nella passata stagione, conclusa al terzo posto in Ligue 1 e con la qualificazione alla Champions League.

Dopo intense trattative, il Napoli e Tudor hanno trovato l’intesa sulla base di un contratto fino al 2024 con opzione di rinnovo automatico in caso di raggiungimento della Champions. L’ufficialità è attesa a breve.

Tudor dovrà risollevare il morale della squadra, rilanciandone le ambizioni in campionato e in Europa. Il tecnico croato predilige un gioco fatto di pressing alto e verticalizzazioni. Sarà la scelta giusta per ridare smalto alla manovra del Napoli?

I tifosi si augurano che Tudor possa rappresentare la svolta della stagione, riportando entusiasmo in una piazza delusa dalle recenti prestazioni. La sua carriera da allenatore è in ascesa e il Napoli potrebbe essere una tappa fondamentale.

Ora sarà necessario compattarsi intorno alla squadra e al nuovo tecnico, lasciando da parte polemiche e contestazioni. Solo con l’unità di intenti sarà possibile provare a riaprire la corsa scudetto e a ben figurare in Champions League.

Noi di napolipiu.com vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi dell’era Tudor. Dopo l’addio a Garcia, in casa Napoli è tempo di ripartire con rinnovato ottimismo.