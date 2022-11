Mondiali: tonfo Argentina, sconfitta dall’Arabia Saudita

L’Argentina perde 2-1 contro l’Arabia Saudita. Illude il primo gol di Messi, rimonta con Al-Dawsari e Al-Shehri.

l’Argentina era partita bene nel Mondiale in Qatar. Un rigore generosamente concesso dall’arbitro ha dato la possibilità a Messi di segnare il suo primo gol ai Mondiali in Qatar. Ma i sauditi non hanno mai mollato il loro piano di gioco fatto di grande intensità, pressing e ripartenze. Un piano di gioco che ha funzionato, dato che l’Argentina non è mai riuscita a raddoppiare, anche se sul gol annullato a Lautaro Martinez il fuorigioco sembra essere veramente impercettibile, rilevabile solo col fuorigioco automatico. l’Argentina non è mai riuscita a pareggiare con i sauditi che hann chiuso la partita con sei difensori ed hanno resistito anche dopo 14 minuti di recupero.

Alla fine però è l’Arabia Saudita a battere l’Argentina, inguaiando la Seleccion in un girone in cui ci sono anche Messico e Polonia che nel pomeriggio si scontreranno tra di loro, con Lozano che sfiderà Zielinski.