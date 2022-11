Mancini arrabbiato: “Italia doveva andare di diritto ai Mondiali”

Roberto Mancini parla dei Mondiali, secondo il commissario tecnico l’Italia doveva essere ammessa in quanto Campione d’Europa.

L’Italia per la seconda volta consecutiva non si è qualificata ai Mondiali, non è andata in Russia nel 2018 e non c’è in Qatar nel 2022. Una profonda delusione per tutti i tifosi italiani, ma anche per giocatori e allenatore.

Gli azzurri stanno cercando di ricostruire dalle macerie una squadra che ha bisogno di talenti e punta su giocatori Raspadori, Zaniolo e qualcuno della vecchia guardia per rialzare la testa. Certo la bruttissima prestazione durante Austria-Italia non fa ben sperare, ma era un’amichevole in un momento delicato della stagione e quindi deve essere valutata per quello che è.

L’assenza dell’Italia ai Mondiali in Qatar fa ancora male, con Mancini che ha un profondo rammarico ed al Corriere della Sera: “Non ho mai creduto al ripescaggio sino in fondo. Mi è sempre sembrata una strada poco percorribile. Ma penso che chi vince l’Europeo dovrebbe essere ammesso di diritto al Mondiale successivo. Non solo i campioni d’Europa, ma quelli di tutti i Continenti. Lo dico nell’interesse del calcio e dello stesso Mondiale. Così come dovrebbe essere certo di poter partecipare chi ha vinto l’edizione precedente: prima era così, adesso non più. Non sempre il calcio prende decisioni giuste per se stesso“.