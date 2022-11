Cesarano: “Si parla di Napoli dappertutto. L’appeal cresce ogni giorno”

Rino Cesarano ritiene che si parla di Napoli dappertutto e l’appeal cresce ogni giorno

Rino Cesarano si sofferma sulla crescita dell’appeal del Napoli attraverso i suoi canali ufficiali: “L’appeal del Calcio Napoli è cominciato a crescere con l’arrivo di Benitez e quello di calciatori provenienti dal Real Madrid. Poi è cresciuto con le cessioni di elementi in Premier League e con l’approdo in panchina di Ancelotti, seppure la parentesi sotto il profilo dei risultati non sia stata eccellente. Ma la crescita parallela della credibilità del club ha fatto sì che oggi quando il Napoli piomba su una giovane promessa del calcio internazionale (o su un allenatore di grido) non trova più ostacoli di gradimento. Forse questo è il traguardo più importante ma non tutti riescono a coglierlo”.

Cesarano dichiara che l’ammutinamento fu uno schiaffo agli sforzi del club

Cesarano ha poi proseguito: “Per completare l’appeal e accrescere il brand ci vorrebbe ora solo un centro sportivo in proprio e uno stadio degno di un grande club: confortevole, facile da raggiungere, con parcheggi adeguati, nonché più invitante per le famiglie. Ecco perché quella macchia dell’ammutinamento fu uno schiaffo agli sforzi che stava e sta compiendo il club. Non ci voleva ma è stata superata bene”.

“Dopo il periodo aureo degli scudetti e della Coppa Uefa mai avrei immaginato che il Napoli potesse riacquistare un’immagine internazionale così importante, senza holding alle spalle e senza fondi internazionali. Oggi si parla del Napoli in Gran Bretagna come in Turchia; in Africa come in Georgia, fino alla Corea del Sud o negli Usa. E se qualcuno insulta di nuovo, fa niente. La pioggia li porta via. Ascoltate pure gli opinionisti che arrivano da lontano, tanto quelli sanno tutto del Napoli e spiegano bene”. Ha concluso Cesarano.