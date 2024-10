La Moglie di Zielinski dopo un mese a Milano: ‘Al Nord piove sempre’

Laura Slowiak, moglie di Piotr Zielinski, ha condiviso sui social un commento sul clima di Milano rispetto a Napoli. Un confronto che ha fatto sorridere molti tifosi.

La moglie di Piotr Zielinski, Laura Slowiak, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha scherzato sulla differenza climatica tra Milano e Napoli: «Qualcuno ha detto che al Nord piove sempre, aveva ragione». Un messaggio che, con tono leggero, mette in evidenza il cambiamento di vita dopo il trasferimento del marito dall’SSC Napoli all’Inter.

Le difficoltà di Zielinski all’Inter

Zielinski lo sapeva: trovare spazio nel centrocampo dell’Inter, già consolidato con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, sarebbe stato complicato. I numeri parlano chiaro: solo 68 minuti nelle prime sette giornate di Serie A, mentre in Champions League è riuscito a ottenere più minutaggio, grazie al turnover di Inzaghi che gli ha concesso 156 minuti nelle prime due partite.

Anche Laura Slowiak si aspettava un cambiamento, ma in un ambito diverso. L’avevano avvisata della pioggia al Nord e, a tre mesi dal trasferimento all’Inter, sembra aver raccolto abbastanza prove per confermare questa caratteristica del clima milanese.

Il post di Laura Slowiak: ‘Al Nord piove sempre’

In una storia su Instagram, Laura ha condiviso un breve video girato in macchina sotto la pioggia, con la didascalia: «Qualcuno ha detto che al Nord piove sempre, aveva ragione». Un commento ironico che evidenzia il contrasto tra il clima di Milano e quello di Napoli, dove lei e Zielinski hanno trascorso gli ultimi otto anni, festeggiando anche lo storico terzo Scudetto del 2022.

Il rapporto con Napoli e il nuovo capitolo all’Inter

Nei suoi ultimi mesi a Napoli, Zielinski aveva deciso di non rinnovare il contratto con il club azzurro, attratto dall’offerta dell’Inter che gli garantisce un ingaggio da 4,5 milioni netti fino al 2028, quando avrà 34 anni. Una proposta che il Napoli non poteva eguagliare. Tuttavia, Piotr e Laura hanno lasciato Napoli in ottimi rapporti, come raccontato dalla stessa Laura Slowiak in un post toccante lo scorso 1 settembre.

«Napoli bella Napoli. Vorrei ringraziarti di tutto, chi mi conosce sa che amo davvero questa città e la scelgo sempre, ma amo di più mio marito e sostengo le sue scelte – ha scritto Laura – Ho pianto qui 8 anni fa quando sono venuta per la prima volta e piango ancora oggi. Qui ci sono successe solo cose belle. Qui resta casa nostra e verrò a trovarla ogni volta che potrò. Grazie».