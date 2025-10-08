Mister, io con lei ho chiuso: spogliatoio del Napoli in frantumi | Conte ha perso il controllo
Il tecnico del Napoli non sa più come gestire la situazione che si è fatta sempre più complessa. La spaccatura è profonda.
Il clima all’interno dello spogliatoio del Napoli è diventato incandescente. Dopo mesi di tensioni latenti, il rapporto tra Antonio Conte e una parte consistente della squadra sembra essersi definitivamente incrinato. Fonti vicine al club parlano di un confronto acceso tra l’allenatore e alcuni giocatori, che avrebbero espresso apertamente il proprio malcontento.
Conte era arrivato a Napoli con la missione di ricostruire un gruppo ferito dopo un anno complicato, puntando su disciplina e intensità come pilastri del nuovo corso. L’arrivo dello scudetto ha rappresentato il raggiungimento di tali obiettivi, ma dopo questa estate e col passare delle settimane il rapporto si è progressivamente logorato.
Le prime avvisaglie si erano già percepite a inizio stagione, con alcune esclusioni eccellenti e dichiarazioni pubbliche che avevano fatto discutere. Conte non ha mai fatto mistero di pretendere il massimo da tutti, ma il suo essere diretto e intransigente non è stato digerito da chi chiedeva maggiore minutaggio in campo.
Secondo indiscrezioni, uno dei calciatori dello spogliatoio avrebbe detto chiaramente al tecnico di aver prematuramente terminato la propria esperienza in azzurro. Una frase pesante, che fotografa il clima di frattura che si respira a Castel Volturno. Da quel momento, la distanza tra Conte e parte del gruppo sarebbe diventata quasi insanabile.
Il club osserva
Il club osserva con attenzione, consapevole che una crisi interna può compromettere il resto della stagione e il futuro del progetto. Aurelio De Laurentiis, che aveva fortemente voluto Conte per rilanciare il Napoli, si trova ora davanti a un bivio: continuare a sostenere il tecnico o tentare di ricucire lo strappo tra allenatore e giocatori.
Resta da capire quale soluzione verrà adottata dal patron azzurro e dallo stesso allenatore partenopeo. Adesso la priorità sarà rimettere il gruppo squadra davanti a tutto e tutti per evitare che venga compromessa anche la stagione.
La spaccatura
In particolare Noa Lang sarebbe ormai ai ferri corti con l’ambiente Napoli. Il centrocampista, stanco di trovare poco spazio nelle rotazioni di Conte, avrebbe manifestato apertamente il suo malumore per la situazione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la mancata esultanza dopo il gol contro il Genoa, un gesto che molti hanno interpretato come segnale di rottura con la squadra e con l’allenatore.
Come riportato da CalcioNapoli24, si può notare come addirittura Juan Jesus, uno dei senatori degli azzurri, guardi mali e richiami Lang coinvolgendolo nell’esultanza di gruppo a seguito della rete di Hojlund. La frustrazione di Lang non riguarda solo le scelte tecniche, ma anche il rapporto con alcuni compagni, ormai incrinato. All’interno dello spogliatoio, il clima sarebbe diventato teso, con il giocatore sempre più isolato e distante dal gruppo.