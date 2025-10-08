Corriere dello Sport: “Napoli, Lang scomparso”
NAPOLI – Noa Lang, uno dei nove acquisti del mercato estivo del Napoli, è finora il volto nuovo più nascosto della rosa. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, tra i giocatori arrivati con una certa esperienza, nessuno ha collezionato meno minuti di lui: appena 51 in totale, di cui 30 in campionato e 21 in Champions League. Dietro a lui, nella graduatoria interna dei minuti, solo i giovani Vergara (1’) e Ambrosino (15’), entrambi prodotti del vivaio azzurro, oltre a Mazzocchi (mai utilizzato in campionato e fuori dalla lista UEFA), al terzo portiere Contini e al quarto Ferrante.
In una squadra costruita con una rosa profonda e pensata per offrire alternative di valore, osserva il Corriere dello Sport, può accadere che qualcuno trovi meno spazio. Ma il nuovo assetto tattico di Conte — il 4-1-4-1 ideato per far convivere i quattro centrocampisti “Fab” dopo l’arrivo di De Bruyne — ha inevitabilmente ridotto le occasioni per gli esterni puri come Lang e Neres. Anche il brasiliano ha giocato meno di altri (134 minuti totali), ma contro il Genoa è partito titolare con il tridente, triplicando di fatto il minutaggio del compagno olandese.
Fabio Mandarini, sul Corriere dello Sport, ricorda che Lang è stato acquistato per circa 25 milioni di euro, dopo essere già stato considerato a gennaio come possibile sostituto di Kvaratskhelia, salvo poi scontrarsi con il rifiuto del PSV. Un giocatore esperto, 26 anni, oltre 200 partite da professionista, 32 presenze in Champions e 14 gettoni con la nazionale olandese. Eppure, stavolta il ct Koeman non lo ha convocato. Arrivato a Napoli con la fama di dribblomane e finalizzatore — 15 gol in 44 partite nella scorsa stagione — non è ancora riuscito a trovare continuità, e con essa il ritmo necessario per emergere.
Conte, sottolinea ancora Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport, non ha mai smesso di apprezzarne le qualità, elogiandolo sia in ritiro sia dopo la buona prestazione in Champions contro lo Sporting, dove ha giocato i suoi 21 minuti migliori. Tuttavia, contro il Genoa non è entrato, restando fermo a 4 presenze stagionali: Sassuolo (8’), Cagliari (9’), Milan (13’) e la citata gara europea. Tutte da subentrante.
Un talento come Lang, amato dai tifosi del PSV e noto anche per la sua carriera parallela nel rap sotto il nome “Noano”, ha una grande voglia di riscatto. Ora, come riporta il Corriere dello Sport, l’olandese è pronto a lavorare duramente in vista della trasferta di Torino contro il Toro, dopo la sosta. La stagione è lunga e le opportunità non mancheranno. Tra meno di due settimane, inoltre, tornerà proprio a Eindhoven per sfidare il PSV da avversario. E chissà che non sia quella la partita della svolta.