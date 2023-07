Milinkovic-Savic al Napoli? La Risposta del Calciatore

Le voci di un possibile interesse del Napoli per il centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic, si intensificano. Ma cosa ne pensa il calciatore?

Calciomercato Napoli. Le voci di un possibile interesse del Napoli per il centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic, si stanno intensificando. Durante l’ultima assemblea di lega, De Laurentiis e Lotito, patron della Lazio, avrebbero discusso non solo di diritti televisivi, ma anche del valore del centrocampista, stimato in 40 milioni di euro.

Milinkovic-Savic e la Lazio entrano nella settimana più calda dell’estate, non solo per le temperature. Lotito è in attesa di notizie sul suo gioiello serbo, oscillando tra l’ipotesi di un possibile addio e un ultimo tentativo di rinnovo del contratto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero tre squadre interessate a Milinkovic-Savic: Napoli, Inter e Juventus. La Juve sta cercando di abbassare il prezzo, l’Inter non ha il budget necessario, mentre il Napoli avrebbe sia i soldi che i giocatori (Zielinski e Politano) da offrire in cambio.

Ma cosa pensa Milinkovic-Savic dell’ipotesi Napoli?

Secondo il quotidiano sportivo, il centrocampista della Lazio non sarebbe affatto attratto da questa possibilità. Si vocifera che Milinkovic-Savic, a un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe avere un accordo con la Juventus.

Le indiscrezioni di un possibile incontro o contatto tra le società si sono affievolite, ma non è escluso che possa succedere qualcosa entro giovedì. In ballo con la Juventus ci sarebbero il prestito di Pellegrini e il cartellino di Rovella, bloccato da Allegri. La Lazio, invece, non sembra interessata ad Arthur.

Tornando al punto di partenza, Milinkovic-Savic ha ancora un anno di contratto da onorare con la Lazio. A Formello, quartier generale della Lazio, non pensano che questa sia la peggiore delle ipotesi.