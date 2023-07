Del Genio: “Chiesa e Milinkovic-Savic al Napoli? Spero di sbagliarmi, ma…”

Il giornalista Paolo Del Genio si è soffermato sul mercato del Napoli smentendo delle notizie relative a Chiesa e Milinkovic-Savic.

Il Napoli sonda il mercato alla ricerca di pedine interessanti con lo scopo di far salire qualitativamente la rosa azzurra. Sono diversi i nomi monitorati, ma alcuni profili sono riusciti ad attirare l’attenzione più di altri: parliamo ad esempio di un possibile trasferimento di Federico Chiesa e di Sergej Milinkovic-Savic. A soffermarsi su questi nomi caldi e sulle prossime mosse del Napoli è stato il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni della emittente Telecapri:

“Girano due balle sul Napoli. Si parla di un possibile interesse della società azzurra per Milinkovic-Savic e Federico Chiesa. Spero di sbagliare perché sono due calciatori molto forti, ma non penso siano accostabili al club partenopeo. Non ho mai detto, come qualcuno ha erroneamente scritto, che non vorrei Milinkovic-Savic. Le mie parole sono state riportare male. Ho solo affermato che con Anguissa avremmo maggiore copertura, ma è chiaro che con l’attuale calciatore della Lazio ne guadagneremmo in termini realizzativi”.

Infine Del Genio si è soffermato anche sull’interesse del Napoli per Davide Faraoni:

“Non è un calciatore ‘sconvolgente’, ma è uno che può fare anche l’esterno alto, un giocatore che potrebbe essere utile al Napoli”.