Biagio Antonacci, un milanese innamorato di Napoli: “Vi invidio”

Parole d’amore spese per Napoli e i napoletani anche da un milanese come Biagio Antonacci, intervenuto durante il concerto di Gigi D’Alessio.

Una standing ovation favolosa per il ‘duo’ Gigi D’Alessio-Biagio Antonacci, con quest’ultimo ospite d’onore del primo dei cinque concerti del cantante napoletano in Piazza Plebiscito. Antonacci apre con «Quanti amori» e poi gioca/duetta con l’amico napoletano cimentandosi in un simpatico siparietto che ha fatto impazzire una piazza soldout.

Gigi D’Alessio ha poi speso parole d’amore per Napoli commentando: “Napoli è questa: sa accogliere nel modo migliore anche chi viene da altre città. Forse anche tu sei un po’ napoletano anche se sei nato altrove”.

Biagio Antonacci, visibilmente emozionato per l’accoglienza ricevuta, nonostante le sue origini milanese, ha risposto: “Sai Gigi, non sono napoletano ma ho sempre amato questa città. Quella che sto vedendo ora è la Grande Bellezza. Non ho mai invidiato nessun altro artista in vita mia e questa è stata la mia fortuna. Ti confesso però che invidio voi cantautori di questa meravigliosa città…”.

Parole che sono entrate dritto nel cuore dei napoletani.