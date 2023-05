Tatuaggio Spalletti, Cassano: “Si piange come da Maria De Filippi”

L’ex calciatore Antonio Cassano, ospite alla Bobo TV, non ha potuto esimersi dal dire la sua sul nuovo tatuaggio di Spalletti.

Luciano Spalletti, il 4 Maggio, è diventato per la prima volta in carriera campione d’Italia alla guida del Napoli di Aurelio De Laurentiis. L’allenatore toscano è riuscito ad aggiungere alla sua bacheca lo Scudetto, in una piazza che lo attendeva da 33 anni. L’allenatore partenopeo, dopo settimane di festeggiamenti, ha deciso di celebrare questo storico traguardo con un gesto particolare: il tatuaggio.

Tatuaggio Spalletti, la reazione di Cassano

A commentare il tatuaggio di Spalletti, inteso come vero e proprio gesto d’appartenenza e amore verso Napoli e i napoletani, è stato anche Antonio Cassano. L’ex calciatore, ospite alla Bobo TV, ha detto la sua:

“Meraviglioso con lo scudetto e la bandiera del Napoli, una roba emozionante. Avete visto cosa ha detto il tatuatore? Si è emozionato e si è messo a piangere perché ha conosciuto un uomo di umiltà. Gli piange il cuore che lui possa andar via. Dopo Messi, la roba di Spalletti. Sono emozioni uniche stasera, si piange come da Maria De Filippi“.