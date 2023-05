Insigne che succede? Prestazioni deludenti, i tifosi: “Pensavo fosse un campione e invece…”

Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi nel mirino dei tifosi canadesi, scontenti delle prestazioni dell’ex capitano azzurro.

L’esperienza di Lorenzo Insigne in Canada non sta andando come sperato. L’ex capitano azzurro ha deciso di lasciare il Napoli del suo cuore alla scadenza del contratto a giugno 2022, approdando in MLS al Toronto FC.

Una firma festeggiata come non mai dal presidente del club canadese e da tutti i tifosi:

“Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club”. Così, sui social, il presidente del Toronto, Bill Manning, aveva commentato la firma di Lorenzo Insigne con il club canadese. “Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera – le parole di Manning -. È stato campione d’Europa con l’Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera da club con il Napoli. Gioca con gioia e passione e i nostri fan adoreranno vederlo come un membro della nostra squadra”.

Non è però andata come sperato e inizialmente ipotizzato. Le prestazioni di Insigne così come quelle di Federico Bernardeschi sono al di sotto della media, rimediando una sconfitta dopo l’altra probabilmente dato dal fatto che i due non riescono ad adattarsi ad un campionato così diverso dal nostro.

E ovviamente i tifosi non le mandano a dire, soprattutto dopo la sconfitta nel derby con il Montreal. “Insigne e Bernardeschi, così non va”, “Pensavo che fossero due campioni invece stanno giocando un livello di calcio molto basso”, “Ma Insigne vale quasi 10 milioni all’anno?”, “Bisogna esonerare il tecnico Bradley e poi vedere se Insigne e Bernardeschi possano incidere maggiormente sulla squadra”, questi alcuni dei commenti.