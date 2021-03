Milan-Napoli: le formazioni ufficiali, Mertens in attacco Demme a centrocampo

Milan-Napoli: le formazioni ufficiali, Gennaro Gattuso punta su Mertens in attacco, Pioli risponde con Leao prima punta.

Milan e Napoli si affrontano con la necessità di agguantare a tutti i costi i tre punti. I rossoneri sognano lo scudetto, gli azzurri stanno lanciando la rincorsa al quarto posto. Dopo il rinvio di Juve-Napoli, che ha scatenato le pesanti proteste di Fonseca e la Roma, il tecnico azzurro può cercare di allenare al meglio la squadra avendo una settimana per preparare il match. Proprio con il Milan l’allenatore del Napoli per la prima volta ha potuto avere una settimana intera di allenamento a sua disposizione, ma non sono comunque mancati gli infortuni dato che Rrahmani non è stato convocato e salterà anche la sfida con la Roma. Al posto del difensore ex Verona gioca Maksimovic, a sinistra, invece, ci va Hysaj. A centrocampo spazio a Demme dal primo minuto, mentre in attacco c’è Mertens.

Nel Milan senza Ibrahimovic c’è Leao prima punta, forfait di Calabria, mentre Krunic è regolarmente in campo. Ancora fiducia a Dalot in difesa, inamovibile Kessié a centrocampo, diventato pilastro fondamentale del gioco rossonero. All’ultimo momento Pioli perde Kjaer in difesa, al suo posto gioca Gabbia.

Milan-Napoli le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso

MILAN-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING E CANALE TV

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui seguenti canali:

Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite).

La sfida tra Gattuso e Pioli sarà visibile anche in streaming grazie a Sky Go oppure su Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti a disposizione nell’offerta.