Milan-Napoli: due biglietti omaggio per i tifosi!

Il Milan per la sfida con il Napoli di Champions League, metterà in palio con un concorso 2 biglietti nell’esclusivo club 1899.

Il Milan si prepara a ripartire dopo la pausa per le Nazionali, con un calendario fitto di appuntamenti importanti che vedono i rossoneri impegnati nella corsa per il quarto posto in campionato e nella doppia sfida con il Napoli nei quarti di finale della UEFA Champions League.

In particolare, il match di andata contro i partenopei si giocherà a San Siro e il club rossonero ha deciso di mettere in palio due biglietti omaggio per i propri sostenitori, con l’opportunità di assistere all’evento nell’esclusivo Club 1899, con i migliori posti allo stadio, l’accesso alle lounge hospitality e il servizio di ristorazione incluso.

Il concorso sarà online a partire da oggi, mercoledì 29 marzo, e fino al prossimo 5 aprile, e per partecipare basterà accedere o iscriversi alla piattaforma MyMilan e seguire le istruzioni per il contest. I vincitori saranno annunciati immediatamente in caso di vincita dei tagliandi.

Milan-Napoli: il concorso per vincere i biglietti

«Vinci 2 biglietti per assistere a Milan-Napoli nell’esclusivo Club 1899: i migliori posti allo stadio, accesso alle lounge hospitality e servizio di ristorazione incluso. Tra i premi in palio anche l’iconica sciarpa “Unico Amore Sei” e Ticketing Gift Card», recita il club rossonero annunciando il concorso che consentirà a due tifosi di assistere all’evento.