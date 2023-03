“Paratici via dal Tottenham, squalifica estesa a livello mondiale

Ecco la situazione attuale di Fabio Paratici, il direttore sportivo del Tottenham. La FIFA ha esteso a livello mondiale il divieto impostogli in Italia, legato al processo sul caso plusvalenze che coinvolgeva la sua ex squadra, la Juventus.

Paratici e la Juventus hanno presentato ricorso, ma nel frattempo il Tottenham cerca un sostituto per l’allenatore Conte e si concentra sul finale di stagione. L’attaccante Son si sente responsabile della partenza di Conte e promette di fare meglio per il club.

Fabio Paratici, il direttore sportivo del Tottenham, potrebbe dover lasciare il suo incarico dopo che la FIFA ha esteso a livello mondiale il divieto impostogli in Italia a seguito del processo della giustizia sportiva sul caso plusvalenze che ha coinvolto la sua ex squadra, la Juventus. La sua inibizione inizialmente si applicava solo al calcio italiano, ma la FIFA ha deciso di estendere la sanzione a livello globale. La Juventus e Paratici hanno presentato ricorso contro l’accusa di illecito. Nel frattempo, il Tottenham sta cercando un sostituto per l’allenatore Antonio Conte, che ha lasciato il suo incarico di comune accordo con il club. Nell’attesa, il club si concentra sul finale di stagione, mentre l’attaccante Son si sente responsabile della partenza di Conte e promette di fare meglio per il club.