Chiariello: “Manchester United fortissimo su Kim, perché dovrebbe restare a Napoli?”

Umberto Chiariello ha parlato dell’interesse del Manchester United per Kim Min-jae difensore della Corea del Sud del Napoli.

Recentemente Kim ha detto di essere stressato dal calciomercato e di voler pensare solo al Napoli. Ma le voci di calciomercato intorno al calciatore non si arrestano. Ne parla anche Umberto Chiariello che a Radio Napoli Centrale dice: “Nel contratto del centrale coreano, a suo tempo è stata inserita una clausola non da poco, ma considerando che le inglesi hanno speso 90 milioni per un ‘ceppone’ come Harry Maguire dello United p 75 per John Stones del City, ti pare che Kim, per 50, non se lo pigliano?”

Poi Chiariello ha fatto presente che il Napoli deve fare in fretta ad eliminare la “clausola rescissoria presente nel contratto di Kim“. Poi ha aggiunto: “Alla fine, come sempre, decidono la volontà del diretto interessato e i soldi. Kim è coreano, viene dalla Turchia… Se vince lo Scudetto ed arriva un grande club come lo United e gli offre il contratto della vita a 10 netti annui, perché dovrebbe rimanere a Napoli? Resterà affezionato, questo sì, ma capisco se poi se ne parte“.

A quanto ci risulta il Napoli non ha alcuna intenzione di far partire Kim ed anche il giocatore non sembra essere interessato a partire, ma è totalmente concentrato sul finire al meglio la stagione in azzurro.