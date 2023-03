Napoli, anche Meret con la maschera. Dottor Ruggiero: “Problemi visibilità? Vi spiego”

Alex Meret indosserà una maschera protettiva per il volto in occasione della sfida tra Napoli e Milan match di Serie A.

Una protezione per il viso che dovrà essere indossata per circa “quaranta giorni spiega” il dottor Ruggiero che a Radio Goal ha detto: “Questi sono i tempi indicativi, ma saranno poi il professor Tartaro ed il dottor Canonico a decide se prolungare o anticipare i tempi. Poi se anche questa attiva super poteri, toccherà indossarla sempre (ride riferendosi a quella di Osimhen ndr)”.

Ruggiero sulla nuova maschera per Meret aggiunge: “Abbiamo realizzato la maschera in tempi record, appena dopo l’infortunio con il Torino e prima di partire per la Nazionale. Abbiamo già ricevuto dei feedback ed è andato tutto bene. I materiali sono gli stessi utilizzati per Osimhen, ma ovviamente la forma è diversa rispetto a quella del nigeriano“.

Napoli: anche Meret con la maschera protettiva

Secondo il dottore la mascherina “non dà alcun fastidio alla vista del portiere. Sono stati fatti dei test specifici, va considerato che lavoriamo su misure inferiori al millimetro. Quindi non ci sarà alcun problema di visibilità per Meret“. Questo permetterà al portiere di essere in campo per la sfida di Napoli-Milan, che si giocherà domenica 2 aprile alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.