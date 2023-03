Napoli verso il Milan: il report dell’allenamento, il punto su Raspadori

Il Napoli si allena a Castel Volturno in vista della sfida di domenica prossima contro il Milan, ci sarà anche Giacomo Rasapadori.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A” viene scritto sul sito ufficiale della SSCN.

“Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da una partita a campo ridotto. Successivamente la squadra ha svolto lavoro di forza ed esercitazione tecnico tattica. Raspadori ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Demme e Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano e Zielinski sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali” si legge sempre sul sito ufficiale del Napoli.

Raspadori ieri ha fatto sapere che ci sarà con il Milan ci sarà, lo ha fatto capire in maniera chiara con una foto su instagram. Il tecnico azzurro dunque avrà un’altra freccia per il suo arco. Intanto si attende anche il ritorno di Kvaratskhelia e Anguissa, due giocatori fondamentali per la formazione di Spalletti.