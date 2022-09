SKY: Milan-Napoli, la reazione di De Laurentiis, il patron sorpreso da 4 azzurri”

Milan-Napoli, Aurelio De Laurentiis felice per la vittoria degli azzurri di Spalletti il patron si gode, Kim, Kvara, Raspadori e Simeone.

Il Napoli batte il Milan a San Siro e il patron De Laurentiis twitta tutta la propria soddisfazione: “Una vittoria di sofferenza e tenacia. Godiamoci questa splendida partita! Forza Napoli Sempre“.

Le parole di De Laurentiis secondo quanto riportato dalla redazione di Sky sport 24 non manifestano tutta la reale soddisfazione dopo un estate di critiche:

“Non ci credeva nessuno. In pochi, forse, ma non al punto di andare pubblicamente controcorrente al moto di insoddisfazione popolare per un mercato nel segno del ridimensionamento economico e apparentemente tecnico. Non li conosceva quasi nessuno. Kvara e Kim, un georgiano e un sudcoreano, manco fosse una barzelletta”. Ugolini, nel suo servizio, mette in evidenza lo scetticismo con cui sono stati accolti gli ultimi arrivati.

Per alcuni una mancanza di tatto, per non dire sfrontatezza, pensare di poter sostituire la storia recente del Napoli con due perfetti – o quasi – sconosciuti”.

Sky Sport, aggiunge: “Aurelio De Laurentiis di fronte all’ennesimo exploit del suo Napoli, ora ride, anzi sorride, sotto i baffi. Il patron, anche lui, inutile nascondersi, sorpreso dalla capacità dei nuovi di adattarsi da subito al progetto disegnato da Luciano Spalletti.

Kvara, Kim e gli altri due, Simeone e Raspadori. Subito dentro e subito in gol, in Champions contro il Liverpool e a Ibrox, in campionato contro lo Spezia e a San Siro”.

I quattro nuovi arrivati hanno lasciato il segno in questo avvio di stagione, merito anche del grande lavoro del club azzurro sul mercato. De Laurentiis e Giuntoli non hanno seguito la corrente, sono andati avanti facendo scelte anche dolorose per i tifosi, ma i risultati ad oggi gli stanno dando ragione.

Kvara è diventato già l’idolo dei tifosi e l’incubo delle difese avversarie, Nell‘urlo di Kim c’è tutta la fame e la voglia di far dimenticare koulibaly. Raspadori e Simeone pian piano si stanno ritagliando un posto importante nelle gerarchie di Spalletti.