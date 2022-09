La classifica finale della Serie A 2022/2023 secondo la proiezione di FiveThirtyEight . Juve neanche in Conference

La classifica finale della Serie A 2022/2023 calcolata con un algoritmo da FiveThirtyEight sito specializzato in statistiche.

CALCIONAPOLI. Su FiveThirtyEight è stata stilata al momento quella che potrebbe essere la possibile classifica finale della Serie A 2022/2023, che tiene conto dei risultati delle prime sette giornate. Al momento la squadra che viene considerata come vincitrice dello Scudetto è il Napoli, che ha un SPI di 79.8 e una previsione di 78 punti. Alle sue spalle, Milan, Inter e Atalanta, che dunque dovrebbero essere le altre tre squadre qualificate alla Champions.

A seguire le due capitoline, Roma e Lazio e la sorprendente Udinese. Clamorosamente all’ottavo posto la Juventus, che dunque secondo questa proiezione della classifica non sarebbe qualificata nemmeno in Conference League.

Per quanto riguarda il fondo della classifica, al momento le squadre retrocesse sarebbero Monza, Sampdoria e Cremonese.



La classifica finale della Serie A 2022/2023 secondo FiveThirtyEight

Napoli 78

Milan 75

Inter 72

Atalanta 69

Roma 65

Lazio 64

Udinese 61

Juventus 55

Fiorentina 55

Torino 52

Sassuolo 50

Verona 45

Bologna 41

Lecce 39

Empoli 38

Salernitana 38

Spezia 38

Monza 36

Sampdoria 36

Cremonese 34

Il confronto tra la proiezione della classifica finale ora e quella di inizio stagione

Si tratta ovviamente di una previsione, che non è infallibile come confermato per esempio il dato della scorsa stagione: ad inizio anno il Milan poi vincitore dello Scudetto, era dato quinto. Già rispetto alla proiezione della classifica di Serie A di inizio stagione, le cose sono cambiate notevolmente. Prima dell’avvio delle ostilità, la squadra data per campione d’Italia era l’Inter davanti al Milan seconda e al Napoli terzo. In zona Champions anche l’Atalanta davanti alla Roma. Confermate le difficoltà della Juventus, sesta.