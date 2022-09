Milan-Napoli spettacolo da prime della classe, ma la stampa nazionale pensa alla crisi di Juve e Inter

Milan-Napoli è stata una partita stupenda, ma la stampa nazionale trova spazio solo per la crisi di Juventus e Inter.

CALCIONAPOLI. Milan-Napoli è stata una gara combattuta fino all’ultimo secondo tra le due migliori squadre italiane. Quanto si è visto a San Siro è stato spettacolo vero, qualcuno ha paragonato la partita a quelle della Premier League, ma in Italia i mezzi d’informazione sembrano molto più preoccupati delle crisi di Inter e Juventus.

Le lacrime di Inzaghi e gli sfoghi di Allegri occupano tutte le prime pagine delle maggiori testate nazionali e soprattutto monopolizzano le centinaia di salotti televisivi, nazionali e locali.

Una sfida spettacolare come quella andata in scena a San Siro non trova lo spazio che merita in TV e sui giornali. Il Napoli di Spalletti che ha battuto Liverpool, Rangers, campione d’Europa League e Milan in casa, non riesce a trovare lo spazio che merita.

Se a questo ci aggiungiamo lo spettacolo offerto dalle due squadre il punto di domanda diventa enorme.

Che la Juventus in primis e l’Inter a seguire monopolizzassero l’informazione sportiva nazionale era evidente , ma che si arrivasse il punto di sacrificare alla causa le prime della classe allora l’interrogativo si trasforma in atroce sospetto.

Ovviamente sono passati inosservati ai soloni dell’informazione anche i soliti cori contro Napoli e i napoletani e la vile aggressione ad un giornalista napoletano intento a svolgere il proprio lavoro, magari fosse stato bianconero, sarebbe intervenuto direttamente l’esercito.

Aveva ragione Maradona quando diceva : “?“

Da allora nulla sembra essere cambiato.